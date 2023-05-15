日前興富發建案工程吊臂墜落台中捷運，列車隨後撞上釀1死10傷事故，立法院交通委員會15日來到台中考察，遭藍營台北市議員楊植斗質疑是具政治性的目的，立委何欣純強調，「安全沒有分顏色與政治你我他」，重申今日來考察以市民的安全為第一、唯一優先考量。

立法院交通委員會15日來到台中捷運豐樂公園站考察並進行捷運運作安全檢討，藍營台北市議員楊植斗於臉抒發文指稱高雄立委許智傑「利用其交通委員會召委的身份」安排該行程，並質疑「完全是一場政治行程」、「作秀」等，不過，許智傑並未來到台中，而是由何欣純代表主持該考察。

何欣純接受媒體聯訪表示，「安全沒有分顏色、沒有分政治你為他」，安全關係到所有市民，這個事故造成這麼多傷亡，重申立法院交通委員會來考察，就是依市民的安全為最上位，是第一、唯一優先該考量的因素，基於這樣的因素，包括時代力量陳椒華、民眾黨賴香伶、本黨張廖萬堅與莊競程和多位議員跨黨派前來，希望中央、地方一起同心盡力，趕快盤點、檢討安全機制，「給台中市民安全回家的路」。