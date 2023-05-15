味全龍14日作客新莊面對富邦悍將，因4局上1次喊暫停時機點成為衝突引爆點，之後啟動「特別條款」，雙方各有2位投手因觸身球後勒令退場，首次參與「大場面」的劉基鴻在清空板凳時沒有找人吵架，反而先找熟面孔，他也提到，因為富邦連2位投手被趕出場，讓自己從一壘聊到二壘。

衝突發生在4局上郭天信喊暫停主審受理，但富邦先發投手肯特已啟動投球動作，令肯特不滿主審受理暫停時機點太慢而口中念念有詞，結果龍隊三壘指導教練陳志偉不滿衝上前，後來雙方清空板凳。

當時正在休息室準備的劉基鴻見狀也只能跟著跑上去，「我是下下一棒，所以在旁邊準備，想說怎麼大家都出去了，我也跟著上去。其實大家都是好朋友，當下也滿混亂的，上去後也沒有跟別人吵架，先看一下有沒有認識的人，剛好跟富邦的翻譯滿熟的，有對到眼。」

突然的大場面讓劉基鴻也感到意外，「其實大家感情都很好，也不太會發生這種事。」結果後來上去打擊時，他就被肯特觸身球，肯特被勒令退場，「我打擊前問了一下主審，如果我被丟到不管是不是故意投手會怎樣，結果真的被丟到。」

因為投手被趕出場，依規定緊急接替登板的下一位投手可以熱身熱到飽，富邦換上藍愷青，結果在熱身後只投1球又砸到人，「因為要等投手熱身，我先在一壘跟（范）國宸聊天，結果又到二壘去聊天。」