桃園璞園領航猿15日舉行22-23 P. LEAGUE+ 季後賽媒體日，以例行賽第3名進入季後賽的領航猿，將於5月20日起對戰台北富邦勇士，主場首戰為5月26日，桃園市長張善政特地前來給予球隊備戰祝福，期勉球隊能順利奪冠，球團更宣布季後賽市民優惠觀賽方案及觀光遊程建議，領航猿主場季後賽門票自5月18日中午12點30分起全面開賣，號召球迷進場力挺領航猿。

桃園市政府與璞園建築團隊合作邁入第7年，桃園市長張善政特地到場為球隊勉勵，更精心準備富有「勝利好事發生」意涵的花生禮盒及桃園大廟景福宮內含平安符令的鑰匙圈，祝福球員們平安健康發揮最佳戰力，球隊能勇奪佳績，而璞園建築團隊董事長李忠恕也回贈市長桃園城市版球衣，選定背號1號，祝福領航猿能勇奪冠軍，將第一留在桃園。

迎戰季後賽邀請市民為城市球隊加油，張善政表示：「號召桃園市民進場相挺，季後賽市民航線啟航！5月26日領航猿主場首戰，憑桃園市民卡可兌換限量300張的2樓門票。」另還享9折限定區域限量現場購買優惠。此外，搭配桃園市4月起YouBike前60分鐘免費政策，觀旅局針對球場周邊特色景點，諸如桃林鐵馬道、桃園忠烈祠暨神社文化園區及桃園觀光夜市等，規劃半日遊及一日遊的觀光遊程建議。

領航猿季後賽喊出「It’s Our Sky」，延續賽季Take Off口號，點燃引擎全員起飛，季後賽將持續翱翔天際捍衛領空，全力作戰迎向總冠軍。季後賽首輪為五戰三勝制，例行賽排名第三的領航猿將於5月20日、22日於客場對戰台北富邦勇士；面對季後賽經驗豐富的富邦勇士，陣容較為年輕的領航猿總教練卡米諾斯提醒球員，「心態上的調適更為重要，享受每一場比賽。」

擁有PLG季後賽經驗的隊長施晉堯，則叮囑學弟們「不要怯場，全力以赴拚戰每場比賽。」新人年就能站上季後賽賽場的白曜誠心情相當亢奮，他告訴自己「上了場就是放手一搏，要拚進總冠軍賽。」而陣中射手盧峻翔則感性向球迷喊話，「球隊歷經起伏較大的球季，相當感謝橙客們不離不棄的支持，季後賽希望能在桃園巨蛋見到大家。」

領航猿主場賽事則在5月26日、28日(如有需要)於桃園巨蛋舉行，季後賽主場門票將採兩階段售票，自5月16日上午10點至5月17日中午12點為第一階段開放季票橙客可保留原座位及優先購買四張門票，第二階段5月18日中午12點30分起，於全台7-11 ibon售票系統全面開賣。

季後賽票價頂級艙等八人座「頭等艙」包廂售價30,000元，一樓座位區跑道席、馬赫席、飛人席(第一排)售價3,500元，飛人席(第二排)售價2,800元，1樓橙客席售價1,600元，航廈席依不同區域售價為800、600元，2樓塔台席也依區域分別售價400、300元，此外，座位區進行調整，加開飛人席D區、航廈席C、I區、塔台席橘二區、黃三區，Pilots Crew互動應援區則改為橙客席O區及航廈席F區。

領航猿季後賽主場將於5月26日晚上7點迎戰臺北富邦勇士，領航猿主場首戰購買1樓門票者，將贈送「Pilots X ASICS征服天際短TEE」，邀請橙客進場打造橘海，支猿收贏，捍衛領空為領航猿加油。