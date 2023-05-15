昨(14)日晚間8時25分，空軍台南基地有位陳姓下士在執行裝備移動作業時，遭電源車輾壓身亡，死者頭、胸、腹、腿部輾壓傷併顱骨骨折，造成顱內出血及出血性休克死亡；據悉，陳姓下士服役前曾是散打選手，因受到學校教官與從軍的哥哥常分享軍中生活，因此決定從軍，也曾表示「我從軍、我驕傲」。

據悉，父母離異的陳姓下士，又父親已過世，而他是由祖父隔代教養，陳姓下士的家屬前往殯儀館認屍時，看著冰冷的遺體，都忍不住傷心落淚，陳姓下士的叔叔也提到，侄兒才22歲，由於事發突然，家屬都難以接受，將等空軍司令部專案調查報告出爐後再說。

據《ETtoday新聞雲》報導，108年服役於空軍第一聯隊的陳姓下士，曾經受過電臺採訪，她提到服役前是名散打選手，經歷過多次挫敗，但也勇於面對不放棄，認為這是一種成功態度的學習；另外，因為在學校教官與從軍哥哥常分享軍中的生活，因此決定投身軍旅，並表示「我從軍、我驕傲」。

空軍第一聯隊政戰主任邱首順表示，陳姓下士昨天晚間8時25分執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方的電源車壓過，經單位緊急送往台南市立醫院搶救，仍宣告不治。聯隊將全力配合檢調、憲兵的調查，並進行後續檢討及精進工作流程，防止類似案件再度發生。