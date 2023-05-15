美國猶他州立大學農業生態團到霧峰參 與修護黑翅鳶棲架。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

美國猶他州立大學農業生態團到霧峰參 與修護黑翅鳶棲架。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學舉辦為期10天的「台灣農業生態研習營」，美國猶他州立大學21名師生參訪惠蓀林場、日月潭、科博館等，到太陽餅博物館動手製作太陽餅、包水餃，品嚐鳳梨酥、逛一中夜市。副校長暨農資學院院長詹富智15日表示，猶他州立大學和中興大學有深厚的姊妹校情誼，透過研習營認識台灣農業與生態的多樣性、體驗道地台灣生活。

美國猶他州立大學21位師生到中台灣參加中興大學資學院和國際農企業學士學位學程舉辦的「台灣農業生態研習營」，自5月10日至5月19日，展開深度的農業生態體驗之旅。指導老師趙國容教授表示，活動全程由興大學生規劃、設計與導覽，今年主題為農業生態教育與中台灣深度文化交流。

參訪團日前到霧峰黑翅鳶生態米產地，參與修護黑翅鳶棲架、製作土地公拐、品嚐香米製品，透過田間體驗人與環境共生的例證。霧峰黑翅鳶生態水稻田為有機耕作，目前已達100甲，2018年起石虎保育協會的常務理事李璟泓與台灣野鳥協會常務理事林惠珊，更為了守護保育類黑翅鳶，協助農友在田地製作鳥類專用棲架，提供黑翅鳶棲息捕鼠。

霧峰農會香米產銷班長胡坤熹表示，黑翅鳶進駐後，捕鼠為食，減少田間鼠害，也讓青蛙、蝴蝶等更多生物回到田間；水保局台中分局長邱啓芳表示，霧峰五福社區在2022年獲得聯合國國際里山倡議案例入選，實屬難得。

猶他州立大學學生Kate Anderson表示，實地參訪看到霧峰稻米田區以黑翅鳶做生物防治，她很高興能夠參與製作棲架，為黑翅鳶貢獻自己一份心力。

10天的行程包括惠蓀林場、日月潭、科博館、台大蘭園、味噌博物館、太陽餅博物館等中部知名景點，並安排學生到太陽餅博物館動手製作太陽餅、在興大校園包水餃，品嚐鳳梨酥，逛一中夜市。