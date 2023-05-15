C’est Dior黑色小牛皮中型水桶包，售價12萬元。（Dior提供）

這麼可愛的智秀（Jisoo）你看過嗎？日前韓團Blackpink女星Jisoo現身金浦機場時，面對拍照的民眾大方比出一個超大愛心，可愛模樣融化現場所有人的心，而她的私服照也馬上傳遍網路引起討論。

全黑寬鬆造型加上復古圓框可以說是韓妞近期私服定番款，但Jisoo穿起來氣勢硬是比其它人高上一截，而她手上全新發表的C’est Dior水桶包也意外成為討論焦點。

C’est Dior水桶包於2023秋季女裝系列中首度現身，可根據使用者需求選擇手拿或肩背，線條極富美感，搭配可調整式背帶，呈現出完美細膩的包款質感。C’est Dior水桶包提供三種尺寸：小型、中型和大型，並打造摩卡棕、拿鐵白、經典黑三色。同時提供數種材質與設計供消費者選擇。

皮革款有Christian Dior的浮雕品牌名縮寫、並將顯眼的CD Logo以扣飾方式呈現。除了皮革款外，亦有Oblique緹花刺繡帆布、籐格紋標誌結合拉菲草編織、酒椰葉與海軍條紋丹寧材質的款式，為Dior打造多樣化面貌。