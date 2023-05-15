台灣民意基金會公布近日民調顯示，樂見民進黨繼續執政的有41.7％，不樂見的則有47.3％；支持綠營再次完全執政的有40％，不支持的有51.1％。媒體人黃揚明今(15日)分析綠藍白勝利方程式指出，民進黨若能循2000扁呂配模式，就可憑4成支持民眾、靠在野黨分裂躺著勝選。國民黨要成功二階段整合，邊緣化柯文哲方有望勝出。民眾黨則須期待藍營整合失敗翻臉，柯在8月底前以壓倒性差距領先，成為在野陣營霸主才行。

黃揚明在臉書發文表示，在民進黨方面：三分天下、藍白都參選且彼此支持度相差不多，是對民進黨繼續執政最有利的模型，這模型將與2000年總統大選的「扁呂配」以39.30％得票率當選類似。雖然看起來是不樂見民進黨繼續執政、不支持民進黨完全執政的民眾為多數，但在野黨只要分裂，支持、樂見民進黨繼續執政的4成左右民眾，要讓民進黨勝選，綽綽有餘。

黃揚明提到，在國民黨方面：國民黨的勝利方程式是「二階段」，首先是徵召人選後黨內能整合、團結，才會有第二階段的在野整合可談。模型類似2008的國民黨、2016年的民進黨，都在整合在野勢力後，挑戰執政黨，並推翻執政黨。

黃揚明指出，關鍵的指標在於，若郭、侯二人能整合，且國民黨總統人選在8月底前民調穩定上升到與賴清德相抗衡、邊緣化柯文哲的支持度，這個勝利方程式才能推進到第二階段的在野整合。

黃揚明強調，在民眾黨當面：我國至今從未有藍、綠以外的陣營贏得總統大選，最接近的一次是2000年的「宋張配」，得票率僅差2.46％，因此無模型可套用。民眾黨在三腳督狀態下要勝選難度極高，對柯文哲最有利的劇本是：國民黨徵召侯，郭、侯翻臉，郭帶一批藍軍與柯合流，柯文哲的支持度在8月底前以壓倒性差距領先侯友宜，成為在野陣營霸主。

黃揚明直言，此時，就不是「藍白合」，而是「白藍合」，是國民黨要跪求柯文哲合作，籌碼在柯手上。即使柯不理會，也可能產生「下架民進黨」的另類棄保效應，柯文哲陣營成為反藍、反綠的「第二選擇」，但這個方程式無法保證「勝利」，在現今政壇、主流媒體的藍、綠主體架構下，稍一不慎，柯就會再次成為宋楚瑜。以上分析都只是現階段的狀況，也許一個月、兩個月後會有更爆炸的發展也不一定。