鼎基（6585）首季毛利率從去年同期24.46％提升至27.7％，稅後淨利0.49億元，EPS0.71元。

大陸工廠外移，加工廠（尤以傢俱）移至越南就近開發，漸成趨勢；富林-KY生產基地海防廠（北）、同奈廠（南）就近配合客戶，且產品齊全有PVC，PU及超纖可同時滿足客戶不同需求。

富林-KY第一大客戶Solto（精品COACH，MK代理商）訂單持續增溫，其中，COACH訂單仍為銷售主力，該產品生產流程複雜，短期內仍無任何競爭廠商可取代，且已配合COACH環保政策，採用回收材料，品質獲得COACH確認合格。受惠精品包客戶的需求仍佳，營運持穩正向看待。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術。解封健康需求升溫，醫療薄膜及PPF訂單續增；預期美系客戶已穩定出貨利潤較高的醫療薄膜及具精密塗層的PPF訂單有望增長，產品組合優化，營運走堅提振。