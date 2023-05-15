根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2015年至2018年房貸期數由243期緩步增加至257期，不過在2019年以來房貸期數增加加速，去年第四季已增加至297期，相當於接近25年，這也意味著，約有近半的房貸戶採用30年期房貸。

除了所得能力、還款能力最強的台北市僅289期，房價負擔較低的桃園、台南分別為295期、292期外，其餘都會區均在過去一至二年間紛紛達300期以上，近年房漲勢最兇的新竹縣、新竹市分別達314期、308期，在房價高漲、所得及償貸能力未見提升下，30年期房貸正成為市場主流。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，早年父母輩購屋因為房貸利率高，長輩多傾向早點把錢還給銀行，降低利息壓力，不過這波升息前房貸利率已經降到1.3%，購屋人希望還慢一點、多貸一些，加上高房價也考驗民眾對房價的負擔能力，為了減壓，只能採取長年期房貸策略，降低每月還款負擔。

此外，近期新屋交屋量體大，新屋整批房貸條件較佳，加上購屋人年齡偏年輕，且不動產標的也是銀行認同價值相對較高的產品，因此給予較優的貸款條件。

以房貸1,000萬元試算，房貸利率2.06%，20年期本息平均攤還，每個月房貸金額為5.09萬元，若為30年期房貸，同樣條件每月還款減少到3.73萬元，拉長還款年限除了能降低償貸壓力外，也可以以增加房貸負擔能力，以同樣月付款5萬元、利率2%試算，20年期房貸可以申貸千萬元，30年期則可以貸到1,370萬元，增加了約370萬元的購買力。