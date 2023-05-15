聯華食品廠大火釀成7死慘劇，無情大火燒出消防法規問題，立法院內政委員會15日初審通過「消防法修正草案」及「消防設備人員法草案」，明定各場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之，並訂出5年落日條款，期間允許專技人員繼續執業，兩案有望在本會期三讀。

消防設備人員法草案卡關20餘年，曾在立法院6進6出，迄今仍未完成立法，主因是牽涉消防設備師、士與建築師兩大體系「權益」，「暫行」人員的工作權與落日條款也是主要兩大爭點，而行政院2020年底再度送出草案，第7度向立院叩關，民進黨團也將此案列為本會期修先法案，今日總算完成委員會初審。

消防法初審條文指出，各場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

由於該制度已暫行28年，草案中對於現行從事上述工作的技術人員，也明確訂出落日條款，為修正條文施行後的5年止。

消防設備人員法初審條文中指出，若執行業務時收受不法之利益，或以不正當方法招攬業務者，應予以警告、申誡、停止執行業務2個月以上2年以下或廢止執業執照的懲戒處分。內政部說明，會建議將行政罰改為懲戒委員會審議機制的原因，是為確保該消防設備人員獲陳述、舉證、公開的審議，避免爭議。

另外，初審條文也明訂，未依法取得消防設備人員證書，擅自執行業務者，處20萬以下100萬元以下罰鍰，並令其停止行為；其不停止者，得按次處罰。但暫行人員就不在此限。