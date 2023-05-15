台南3歲女童走斑馬線遭車輛撞死，行人安全再度引發社會各界關注。高市議員郭建盟指出，據統計，平均每天全國有70.9名孩童發生交通意外傷亡，他建議高市府採取校園交通輔警制度，藉此提高見警率，保障學童安全，並導正駕駛人違規惡習，洗刷台灣行人地獄惡名。

郭建盟今在議會交通部門質詢指出，2021年學童死傷共2萬4560人，10年來總計25萬9021名孩童，平均每天全國有70.9名孩童發生交通意外傷亡，孩童安危可見一斑。

郭建盟直言，警政署全國實施大執法，確實是短期遏止違規最有效的藥方，近年高雄發生一連串交通事件，像是河東路1死3傷酒駕車禍、機車高雄式左轉、波蘭記者報導機車人行道亂竄，但強勢警力再怎麼撐，了不起1個月，過後違規總是故態復萌打回原形，要延長執法效益，須先解決警力不足問題。

因此，郭建盟建議，可沿用高雄市長陳其邁在18年前創立施行至今的社區輔警制度，以汽燃費聘任交通輔警，在上下學時段於校園路口執行學童交通導護工作，而透過穿著警察制服的輔警值勤，提升見警率，提醒司機遵守交通規則，減少交通事故風險。

對此，高市交通局長張淑娟答詢時回應，現況除導護老師外，還有義交協助，至於社區輔警這是很好的建議，交通局需要再跟警察局討論可行性，看後續政策要推動的話，有哪些配套措施需要完整。