便利、可更換性極高，正是這代MAGEASY獲得空前注目的主因。（MAGEASY提供）

金屬扣點有不同色系可選，搭配不同色選的掛繩，打造自己獨一無二的裝置造型毫無困難。（MAGEASY提供）

現在iPhone越來越普遍，根據statcounter資料數據顯示，台灣iPhone裝置持有率已達56.07％，換言之在台灣每二人就有一人是iPhone忠實用戶。撞機已成新的日常，如要展現個人風格，手機配件挑選顯得至關重要。觀察iPhone歷年來的升級變遷，可以看到相機技術不斷升級，手機重量也逐年增加的情況下，MAGEASY的全新手機掛繩系列橫空出世，為這些千篇一律的科技產品帶來新的潮流元素，同時也解放果迷們的雙手，讓個性穿搭背了就走。

源自美國加州的魚骨牌SwitchEasy，因為有最符合原廠的功能設計與獨家專利，在Apple裝置市場取得空前成功，在進駐台灣市場的這2年，更是受到不少消費者與果粉的喜愛。過去推出一系列掛繩手機殼，就以潮流外型、極富實用性成為話題焦點，加上配色與彰顯個人特色的模組化更換設計，都是助SwitchEasy取得成功的原因。2022年魚骨牌推出全新品牌MAGEASY，挾著過去成功經驗，加入更多科技潮流元素，讓更多Apple 使用者可以透過裝置與配件的搭配展現自我風格。MAGEASY推出全新 STRAP 掛繩系列，新潮配色可針對穿著風格更換，更加突顯自我個性。

MAGEASY STRAP 掛繩系列，多色掛繩可隨消費者隨心所欲自行更換，系列產品目前提供6mm掛繩共9色，20mm扁平背帶則推出8種色系，特殊色如謎樣紫、魅力橘、耀眼黃等色系都非常吸睛。

STRAP 掛繩系列採用掛繩加掛片的組合，且掛片厚薄度僅0.5mm，裝上不同保護殼也不會有突兀感，完美服貼個人的造型保護殼。且轉換性極高，可共用在iPhone與Android手機殼上；在掛繩系列上的扣具採用電鍍金屬霧面質感，有金色、鐵灰色、銀色三種色系，此次全新設計的多點掛扣功能，還能在掛繩掛上AirPods或是小吊飾，讓各種配件都可以隨心攜帶，穿戴造型也能輕鬆搭配，也讓STRAP 手機掛繩成為打造個人特色的最後一塊拼圖。

MAGEASY全新掛繩系列預計於5月15日正式上市，可於台灣官方網站、各大電商和直營門市選購。或可上官網https://switcheasy.com.tw/