近日熱門掌機遊戲《薩爾達傳說王國之淚》上市，吸引不少粉絲爭相購買，彰化一名陳姓男子卻在臉書發現有人願意「送遊戲」，一問之下對方說明規則，要他拍攝「找8人用台語唸十聲南無阿彌陀佛」，最後陳男雖在賣家送出遊戲後完成目標，賣家卻又相當佛心的決定買來一片送他，貼文曝光後引發上萬網友讚聲。

陳男在臉書上發現賣家的念佛號送遊戲挑戰。（當事人授權提供）

陳男在個人臉書分享交易始末，直呼「我遇過最神奇的交易方式，實在是太酷了」。觀察配圖則可得知，賣家在臉書買賣版面貼文表示要贈送遊戲，還強調「別問我為何要送，只問你念不念佛」；陳男進一步詢問交易方法後，賣家表示「請您找8個人用台語唸十聲南無阿彌陀佛，拍影片傳過來，誰先完成就送誰」，句末又連喊3句佛號，可見賣家信仰相當虔誠。

陳男完成任務後真的拿到遊戲片。（當事人授權提供）

後來陳男順利完成指定任務，回報後發現晚人一步，沒想到賣家卻回應「我再買1片給你」，最後兩人順利在彰化火車站完成面交；陳男透露，其實在前往火車站的路上時，他對於賣家送遊戲一直抱持半信半疑的態度，沒想到最後真的拿到遊戲，而賣家對於他分享此事也相當大方的說，「OK的，任務達成，南無阿彌陀佛」。

對此，許多網友紛紛回應，「真·佛系賣家」、「今天開始我是佛教徒」、「這才是功德無量」，還有不少人紛紛留言佛號「南無阿彌陀佛」；另外也有同樣挑戰任務的人分享，「對不起，我不知道也有人在挑戰，我看到的時候當下已經找好我朋友及家人完成挑戰了，也幸好當下那位先生也有給你，來，我們一起，南無阿彌陀佛」、「幫佐證，是真的，有收到朋友要念阿彌陀佛的要求」。