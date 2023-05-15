和泰車今年第1季財務報告，第1季營收679.7億元，年增11.5%；單季獲利50.63億元，突破50億元關卡，年增17.9%，改寫單季新高紀錄，基本每股盈餘9.27元。甩開防疫險鉅額虧損，加上汽車供應鏈缺車題材緩解，陸續交車下，帶動和泰車獲利向上。

和泰車總代理Lexus，Lexus首台以e-TNGA純電平台打造之全新電動車RZ450e即將於台灣正式上市，全新Lexus RZ450e將於5月16日周二舉辦線上發表會，而首波配額30台將在5月17日於Lexus官網的Meet My Lexus數位平台展開線上預選，即日起更將提前展開早鳥資格登錄活動，讓車迷有機會於發表當月優先交車。

和泰車4月起RZ450e展開全台巡迴展車及城市試駕活動，近距離賞車並體驗RZ隨心所馭的操駕體驗，RZ450e上市發表的隔天(5月17日)早上11點，將於Meet My Lexus數位平台推出首波配額30台的線上預選活動。