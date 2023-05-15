菲律賓屬熱帶海島型氣候，因地處炎熱，農產品收成不耐久藏。農漁生產端正處於整合及產值提升階段，需要冷鏈物流相關基礎建設項目，降低冷鏈物流成本。印尼為東南亞最大經濟體，幅員廣大，島鏈間貨物運輸均需倚靠強大物流體系連結；受惠於疫後經濟成長強勁，冷凍食品配送服務需求激增，菲律賓及印尼冷鏈物流產業刻正蓬勃發展，商機無窮。

本團徵集13家台灣冷鏈物流優質廠商參與，包括研華(2395)、康訊、茂進、邰利、龍隆、儒毅、鈺璽、南旭、東玉、國際精工、金日、工研院及台灣冷鏈協會等。在外貿協會馬尼拉及雅加達台貿中心積極協助下，成功邀請菲律賓冷鏈協會會長Mr. Anthony S Dizon、印尼冷鏈協會會長Mr. Ir. Hasanuddin Yasni暨所屬會員廠商共襄盛舉。

活動現場以「台灣冷鏈啟動您的未來(Taiwan Cold Chain, Ignite Your Future)」為主題，透過台灣冷鏈產業專家的分享，廣宣台灣冷鏈產業優勢領域產品、整合技術及服務。外貿協會為協助我冷鏈物流業者掌握全球及新南向市場商機，將接續於本年8月24日辦理「冷鏈商機媒合會」；10月即將登場的「馬來西亞冷鏈物流商機交流團」同步徵集中。