阿里雲智能首席商業官蔡英華於新加坡舉行的2023阿里雲全球合作夥伴峰會上表示，致力與全球合作夥伴共同成長，並提供更有力支持以協助他們於東南亞及全球更多地區拓展業務。這些全新舉措進一步凸顯對合作夥伴的重視。
峰會上阿里雲同時宣布推出面向全球合作夥伴的全新培訓賦能平台。阿里雲合作夥伴賦能平台將提供產品和服務的培訓和認證，時下熱門技術專題的教學內容以及豐富的資源和工具，以協助合作夥伴提升服務能力。該平台旨在於本財年內賦能500家全球合作夥伴，包括管道合作夥伴、托管服務合作夥伴（MSPs）和ISV合作夥伴，培訓主題涵蓋雲計算、人工智慧、Web3等領域。
為了更好地回饋海外合作夥伴，阿里雲還宣布了一系列全新財務激勵措施，包括折扣和回贈，產品優惠幅度最高至40％，以激勵轉售商、分銷商並推動聯合市場推廣計劃。這些措施是阿里雲在2022年宣布的10億美元投資計劃的一部分，旨在支持全球合作夥伴的技術創新和市場拓展。
蔡英華表示，近年來，阿里雲在海外市場增長迅速，市場規模五年增長超20倍。
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