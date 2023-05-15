台灣大哥大15日率領經營團隊分享營運展望與成果，林之晨表示，台灣大將以次世代三強戰機高飛，積極轉型為Telco+Tech科技電信航母，並聚焦發展三大戰略業務，除了擴大mo幣生態圈、長線佈局遊戲事業、還跨足電信金融推電信業首家先買後付「大哥付你分期」，象徵在這架承載電信天賦的航母上，次世代三架戰機高飛，大步往區域級科技電信集團邁進。

林之晨表示，電信事業在4G時代就進入完全競爭市場，499之亂成為ARPU下降、影響獲利的濫觴，不過5G時代開啟新局，台灣大善用電信本業的祖產，超過700萬用戶、品牌與客戶信任、電信帳單代收服務、逾700家實體通路及上千人的客服團隊，加上海量大數據、資安保護等堅強天賦，升級商業模式，賦能集團科技事業發展，不僅提升用戶黏著度，月租用戶退租率0.71％創歷史新低點，同時大幅提升營運動能，智慧型手機月租ARPU寫下連續8季年成長。

展望未來，台灣大持續在超5G方針下落實Telco+Tech策略，加速推動科技事業，並期許與台灣之星的合併案，盡快獲公平會及證交所、證期局等單位核准，未來「新台灣大」在擴增用戶數、運用豐富數據資料庫及先進人工智慧技術，拓展多元服務，帶動電信產業的轉型升級，建構具備全球競爭力的5G生態圈之餘，仍將致力透過整併兩套電信服務基礎建設，提高通訊品質同時減少碳排放，為環境永續善盡心力。

台灣大財務指標亮眼，合併營收規模持續增長，2022年全年合併營收突破1,700億，創下歷史新高。2023年第一季行動服務營收達125.6億元，為2019年第三季後新高。mo幣多、Disney+、好速成？與OP響樂生活等獨門方案持續輸出動能，佔智慧型手機用戶比重已近2成。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大行動業務、momo電商、家用寬頻三大成長引擎持續衝刺，奠基於此，「Telco+Tech」賦能策略再發威，不僅mo幣生態系擴大，遊戲事業與電信金融兩項科技新事業也大幅成長。隨5G資本支出高峰已過，自由現金流量逐步改善，台灣大將發揮集團優勢，為股東創造更大利益。

戰機1號「mo幣多」部份，台灣大推出「mo幣多」以來，每月提供用戶獨享momo幣回饋，強化mo幣生態圈體驗，使「mo幣多」會員數持續攀升，截至今年4月達60萬、年成長2.8倍，「mo幣多」會員於momo購物網消費總金額成長3.1倍，消費額更佔momo營收近一成。

台灣大將於5月20日盛大推出「mo幣多會員日」，讓「mo幣多」用戶享受最尊榮的獨享優惠。另，台灣大持續拓展momo幣應用場景，不僅已於5月開放用戶在台灣大網路門市使用momo幣儲值預付卡，更預計9月開放全台直營myfone門市使用momo幣折抵購機消費，透過虛實整合擴展mo幣生態圈，放大momo幣效益。台灣大除拓展mo幣生態圈，並發揮科技實力，推出電信業第一個隱蔽手機號碼的全雲端服務「安心Call」（Number Masking Service），已成功於momo導入，透過該服務讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩，從源頭阻斷詐騙，在2023年Q1成功保護逾千萬筆消費者個資、轉接230萬通的電話，讓企業兼顧客戶溝通品質與客戶隱私保護。

台灣大哥大電信本業成長動能充沛，個人用戶事業群商務長林東閔表示，透過King of Mobile計畫、好速成雙以及OP響樂生活三大成長引擎，推升5G及高資費用戶數，帶動ARPU及營收成長。其中，King of Mobile計畫在全球低迷的手機銷售市場中，台灣大手機、平板等終端銷售量逆勢成長15％、5G個人用戶數年成長40％，高資費用戶年成長更超過1成；OP響樂生活以獨有的一站式解決方案提供用戶沉浸式產品體驗，去年問世後成果斐然，整體銷售量季成長1.88倍，更有近五成用戶綁約1,399元高資費申辦；好速成？與好速加掛則整合行動與家用光纖上網，並逐步拓展智慧家庭生態圈且加深用戶黏著度，帶動5G「好速」用戶數年成長2.2倍。

戰機2號：遊戲發行事業，著眼長線經營遊戲開發商，自2020年起與全球領先遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games於台灣的獨家代理合作夥伴，並陸續代理《符文大地傳說》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《英雄聯盟》等多款全球知名遊戲，為台灣玩家建構Riot Games宇宙。台灣大不僅贊助賽事選手，補助電信門號，並持續舉辦系列校際盃致力培植電競新秀，同時更將遊戲與公益結合，攜手Riot Games發起《英雄聯盟》「溫煦良焰公益任務」，捐贈30萬元予伊甸基金會，將愛傳遞到每個需要的角落。

新媒體事業處李芃君副總指出，在「Telco+Tech」的策略下，台灣大遊戲業務各項指標成長亮眼，其中又以今年初代理的2款新遊戲《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》表現最為出色。今年第一季每月平均用戶數年成長310％、用戶交易年成長346％，更挹注EBITDA年成長1,109％。台灣大將持續善用電信天賦，以廣大用戶為基礎，搭載台灣大優質5G網路，整合大數據分析，洞悉消費者輪廓，擴張玩家基數。台灣大正著手規劃將momo幣與遊戲服務結合，使用momo幣就能進行遊戲內消費，優化玩家遊戲體驗。

戰機3號：電信金融，台灣大付你分期再升級，上線momo8.5小時交易額突破百萬日均交易額成長7倍以上。台灣大基於本業之KYC（Know your customer）、數據，以及720萬用戶基礎與往來關係等天賦，跨足TelcoFin電信金融服務，發展電信個人信用經濟，更鏈結集團momo購物網，賦能旗下科技事業發展。

台灣大電信金融吳建頤副總指出，第三架戰機「大哥付你分期」以電信天賦驅動「全新世代先買後付」，提供消費者更便利、符合需求且安全的支付體驗，是台灣大跨足電信金融重要里程碑，該服務自4月底正式登陸momo即創佳績，不僅於上線當日8.5小時交易額突破百萬，短短2周使用人數已超過3,000人，顯見「大哥付你分期」受到用戶肯定。未來「大哥付你分期」的佔比會持續在momo拉高，預計2024年後擴大服務對象至全台消費者，持續拓展線上線下使用場景，發展無微不至的電信金融服務。