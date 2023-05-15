員警機車與箱型車發生擦撞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

遭質疑闖紅燈導致車禍，竹南警方澄清說明。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，苗栗縣竹南警方日前有員警騎警用車，闖紅燈遭1輛箱型車撞上，撞擊畫面曝光，網友貼文：希望警察，願平安。

網友紛紛留言，「這樣回轉很危險，再說也不用那麽拼命吧！」、「即使有路權,但不要以生命捍衛路權」、「抓犯罪不拚，抓交通違規拚老命」、「警察真的是吃力不討好的工作」、「直接擊落」、「為了抓違規的 自己也闖紅燈 真的很危險」。

竹南警分局今（15）日澄清指出，14日下午16時25分許，大同派出所員警騎乘重機車執行巡邏勤務，在竹南鎮科專5路與科專7路口停等紅燈時，眼尖發現科專7路內側禁行機車道，有1部重機車違反交通規則行駛，為避免其發生危險，立即騎車趨前攔停。

該名員警不慎在路口與1輛由東往西行駛科專7路上的廂型車擦撞，員警撞擊後倒在地上，手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚，緊急送醫檢查治療後，目前休養中，而箱型車駕駛則並未受傷。

竹南警方強調，員警執行勤務認真盡責，導致發生事故，警分局將給予最強力的關懷照顧，並積極與廂型車駕駛協調後續相關責任問題。警分局也會提醒員警們警察工作辛苦且風險極高，在盡心維護治安、交通及民眾安全時，更應注意自身安危。