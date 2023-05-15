近5成民眾認同永續旅遊概念、逾9成願為此支付更多旅費，永豐銀行規劃住宿、交通、飲食及服飾四大類綠色通路回饋，鼓勵民眾善用共享機車、電動車等工具、投宿環保標章旅館或享用低碳飲食等；即日起，凡開啟「消費碳足跡查詢」功能，並使用永豐簽帳金融卡於指定綠色通路刷卡消費，即享額外加碼5％回饋，放大旅遊基金、出遊更盡興。

永豐銀行去（2022）年攜手萬事達卡推出「消費碳足跡查詢」功能，協助客戶了解每筆簽帳金融卡刷卡消費排碳量，同時推出四大類綠色通路消費回饋方案。根據永豐銀行統計，回饋方案上線後，租用iRent或GoShare等交通工具的筆數占整體綠色通路消費的7成，高居首位。

為鼓勵民眾啟動暑假綠色國旅，永豐銀行即日起至12月底成功開啟「消費碳足跡查詢」功能，持永豐銀行簽帳金融卡於具有環保標章的指定旅館等四大類通路刷卡消費，即享額外加碼5％回饋；6月底前首次啟用成功，再加贈小蜜豐金Bee 5點。

同時，隨各國疫情解封，海外旅遊需求強勁復甦。6月底前持永豐信用卡於特選旅行社、旅遊平台及航空累計分期滿額並完成登錄，享最高4700元刷卡金回饋。海外購物刷永豐幣倍卡並完成登錄，最高享10％回饋。此外，也可選擇永豐多幣簽帳金融卡於海外刷卡最高3％回饋無上限，直接從外幣帳戶扣款，再享海外提款3次免手續費。