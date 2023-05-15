童星出身的男星郝劭文，兒時拍過許多經典電影，成為家喻戶曉的名人，近年把工作重心移到大陸經營電商，去年公開與陸籍化妝師林寧瑞結婚，日前宣布在今（15）日補辦婚禮。郝劭文今日稍早分享婚禮進行中的照片，在伴郎團中的陽光帥哥，竟是好久不見的釋小龍，兩人罕見合體也勾起眾人回憶。

郝劭文13日才在微博發文，曬出與妻子林寧瑞的甜蜜婚紗照，簡單寫上「特別的日子又多了一個5.15」；據陸媒報導，郝劭文與林寧瑞將在15日舉辦婚禮。而今日下午郝劭文也上傳婚禮畫面，甜蜜地說，「與@林寧瑞RENEE 婚禮ing，現在說我願意會不會太早」。

郝劭文結婚伴郎團中的陽光帥哥，竟是他從前的搭檔釋小龍。（圖／摘自郝劭文微博）

在一系列婚禮照裡面，郝劭文的伴郎團中出現一個陽光帥哥，細看竟是他童年拍戲的搭檔釋小龍，兩人久違同框，讓網友都很驚喜，「兒時的小和尚都長大了」、「看到了我小龍哥，兩人感情真的很好啊」、「臭屁文要幸福唷，謝謝你讓我看到帥哥釋小龍」、「郝劭文和釋小龍同框就是回憶殺啊」。

郝劭文與釋小龍在90年代台灣電影圈的喜劇片中，可是最常見的童星組合，一個負責搗蛋笑鬧、一個拳腳了得，搭配起來新穎有笑果，紅遍兩岸三地；但兩人長大後各自發展，直到2021年才在節目上公開合體，如今郝劭文的伴郎團再見到釋小龍，讓影迷看了津津樂道。