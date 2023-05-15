有些人認識久了，依舊和他們很有距離感，《搜狐網》運勢專欄就點名水瓶、天秤、牡羊座，人前人後兩樣情，就算相處時間很長，但旁人似乎無法真正走入他們的內心，經常讓人猜不透心思。

▍牡羊座

牡羊座熱情有衝勁，總是一副天不怕地不怕的樣子，一旦下定決心，排除萬難也要達到目的。事實上，活潑熱情只是牡羊座的社交手段，所以一開始就會展現樂觀又溫暖向上的形象，但其實真正熟識他們之後就會發現，他們沒有想像中的樂觀，內心充滿著孤寂感。

▍天秤座

天秤座做任何事都給人不疾不徐的優雅形象，個性友善的他們跟每個人都能相處融洽，事實上，天秤座非常在乎別人的眼光，所以會將每件事做得盡善盡美，也因為顧慮別人的想法，他們都是稱職的聽眾，但其實和天秤座相處久了就會發現，他們並沒有想像中的完美，也很難真正走入他們的內心。

▍水瓶座

許多人剛開始認識水瓶時，會被他們的活潑幽默所吸引，但其實這只是水瓶座在社交上刻意賣弄的人設，事實上水瓶的排外意識很強，一般人很難進入他們的領域之中，他們也不屑讓別人了解自己的想法，覺得沒有人能真正讀懂自己。