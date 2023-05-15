行政院副院長鄭文燦致詞時指出，根據瑞士洛桑管理學院競爭年報，臺灣連續4年進步，去年更取得9年來最佳成績，並在全球超過兩千萬人口國家中名列第一，創新、數位轉型和凝聚力是成功原因。面對烏俄戰爭、供應鏈重組、淨零轉型、數位轉型挑戰，「創新」能確保技術領先和市場佔有率，臺灣更是在半導體代工、IC設計、行動通訊晶片和電子紙領域領先。政府未來會修正產創條例，透過產、官、學、研四方對話形成創新生態系統，集中力量在關鍵技術和領域進行科研預算投入，並評估5+2創新產業成果和重點投資，期待產業界與政府一起努力，拓展全球布局。

經濟部部長王美花指出，技術創新跟產業進步是臺灣經濟發展非常重要的支柱，由這次的得獎單位可看到國內產業發展跟國際趨勢是一致的，有四個面向：首先「低碳」，包含四輪電動車、電子紙及低碳的農業生技的研發；第二是「AI」的應用越來越廣，如電動車輔助系統、醫療照護、金融應用等；第三面向是臺灣的半導體產業鏈，除了感謝台積電從4奈米進到2奈米先進製程上相關技術節點的研發，帶動包含IC設計等產業，這次獲獎包含Wi-Fi 7、還有半導體的材料跟設備等國內廠商都不斷前進；最後一項則是「醫療」，包含由臺北醫學大學加速器帶動28家衍生新創，以及藥、醫材等臺灣有相當能量，未來將透過跨政府部門合作，克服節點大力推進。另外，本次多項國家發明創作獎多項專利作品已經進展到商品化的階段，正是大家在技術上的進步，讓臺灣在國際上發光、並持續獲得國外合作機會，也正是臺灣可以持續在國際進步的一個方向。

本次活動，經濟部特邀請新竹縣尖石鄉嘉興小學合唱團演唱，邀約過程中也發現小學因疫情減少許多表演機會因此缺少出國比賽的經費，得獎企業紛紛響應對偏鄉學校的關懷，在極短的時間就募集到小朋友今年要出國比賽的經費，並由鄭副院長代表所有企業贈予贊助金，也為頒獎典禮增添溫馨氣氛，經濟部除感謝各得獎者為推動臺灣整體經濟及社會共好的關鍵力量，也期許各界一起打造溫暖堅韌的臺灣。