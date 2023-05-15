陳佳文指出，台壽今年首季稅後虧損8.8億元，主要是去年首季美國還沒升息、台壽有大量實現股債資本利得，但今年升息估計已來到尾聲，加上防疫保單理賠虧損結束，去年虧損210億元的情況今年不會再發生，人壽最困難也就到此了，預計今年獲利主要還是來自銀行，預料銀行獲利將占比重七成、其他子公司占三成。

台壽發言人葉栢宏進一步指出，目前防疫保單理賠已告一段落。原本台壽去年底以保戶確診率70％來提存損失、提了217億元，但按目前受理只有208.5億元，但有些件會延遲申請，預估整體理賠金額約212.2億元（以確診率68.1％估算），可回收4.6億元，但要再扣掉再保拿不回的0.9億元，預計最終回收3.7億元的獲利貢獻。

葉栢宏表示，中信產險去年已三次增資155億元，預計今年五月會再做一次增資50億元，可使產險回到正常營運水準，RBC、淨值比皆回法定水準以上，防疫險對中信產險衝擊告一段落。

就總經面來看，陳佳文分析，美國債務上限問題最終兩黨應會妥協，一定會解決，所以不太擔心，對於台灣今年經濟成長率，許多人擔心不保二，首季負成長，主要是疫情期間供應鏈的失衡以及庫存增加太多等問題，造成出口不佳，外銷訂單明顯衰退；但就內需來看還不錯，預估企業庫存下半年消化後會逐漸好轉，下半年會比上半年好，中信金內部推估今年台灣GDP約在1.7至2％之間，在新台幣的存放利差方面，今年首季來到相對高點達1.82％，這可能也是最不好的狀況，下半年應不會再惡化。

陳佳文也透露，人壽投資部門今年首季已加碼一些台股，債券現在的收益也不錯，有機會會再選擇性增加。不過，他坦言，台壽過去幾個月淨保費收入是負的 新錢沒有解約的多，沒有太多的能量做大幅度投資與布局，但預計下半年比較穩定，新契約保費也會增加，台股下半年會是不錯的布局時點。