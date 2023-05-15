根據勞動部職業安全衛生署近年「勞動檢查統計年報」顯示，自民國105到110年，職災災害類型與媒介物之關係中，其職災媒介物「起重機械」平均每年發生件數144件，其中民國108、109年略降，民國110年則又增加。財團法人職業災害預防及重建中心機械設備技術處也指出，塔吊是建築工地中不可或缺的重要機械，但由於其特殊性質和作業環境的複雜性，若未遵循正確的安全操作程序，將導致嚴重的災害發生。因此業界與從業人員在操作塔吊，務必遵守三階段規範，以確保塔吊操作之安全。

值得注意的是，業者在第一階段塔吊作業前，務必確保操作人員具備相關證照，且塔吊本身亦經過定期維護和檢修，確保其正常狀態；且在施工前須先制定安全吊裝計劃，考慮重量、重心、吊掛方式和路徑等，建立作業範圍內的安全區域，並訂立緊急應變計畫，確保工作人員熟悉計畫內容。

再者，在第二階段塔吊實際作業時，除應避免在惡劣天候下作業，亦應確保在荷重限制範圍內操作，施作時監控觀察機械穩定性、吊裝過程平衡，密切關注周圍安全情況。且施作人員應穿戴適當的個人防護裝備。

此外，在進行塔吊使用後的第三階段拆卸工作時，應事先擬妥安全拆卸計畫。該計畫應包括拆除工序、安全標準以及所需的設備和工具等。並應指定監督人員負責監督指揮整個拆卸過程，確保按照計畫執行。同時，在拆卸作業進行期間，必須確保作業區域內無人逗留，淨空作業區域，以保障工作人員和周圍環境的安全。

另針對近日國內頻傳重大職災事件，為了強化塔吊危害預防，本中心機械設備技術處今年也將對塔吊業者，提供塔吊安全管理重點及危險性機械檢查注意事項之宣導服務，以建立更安全的工作環境。財團法人職業災害預防及重建中心也說明，因起重機廣泛用於建築業及營造業，其吊升物品後尚須做水平、橫行、迴轉或起伏之運作，作業中如發生事故，不僅可能危及作業者，亦可能連帶使下方的行人、車輛等受到波及，極為危險。基於本質安全、源頭管理及技術服務的指標，降低可能之職業災害，將辦理提升移動式起重機關鍵零組件保養維修能力，目標輔導50家以上機械維修廠提升維修保養能力及評鑑作業。