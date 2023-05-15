光鼎生技受惠科研市場需求穩定、基因檢測與臨床應用開展順暢，以及全球通路及自有品牌效益顯現，4月營收年增42.68％，前四月營收成長25.42％，齊創歷年同期新高。預期在自有產品不斷擴充與多元應用持續開發的挹注下，今年業績將維持成長軌跡。

此外，因應新品上市之產能規劃及研發人才需求，光鼎生技投資1.07億元購置新北市新店區大樓1整層樓，整合廠區資源，未來年度全球經銷商大會將於台北營運總部舉辦，並伺機擴增產線，持續壯大營運規模。

蔡守冠表示，公司致力提供開放式Qsep平台，打造一個生醫界的「安卓系統」，提供分子檢測一套最佳解決方案，讓任何人都能以快速、低成本方式進行試劑開發並實現基因檢測日常、普及化之目標。

光鼎生技近期推出的Qsep Ultra，是全球第一台整合PCR與毛細電泳檢測的一站式自動化分析儀，延續 Qsep 系列開放式平台高靈敏、高解析等優勢，亦維持快速精準分析與應用多元等特點，更解決現行POCT分段式串聯與高成本的痛點，提供全新的分子檢測解決方案。該平台可搭配各式現地檢測試劑套組進行開發，可不經核酸萃取，將基因擴增與分析一步完成；目前涵蓋了水產養殖、食品安全、健檢相關等等。