香港信報報導，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭公布下半年一系列新項目，包括迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開等。此外，樂園會檢視巿場狀況並適時調整其樂園營運模式，由6月中起，樂園會每星期6天或7天營運。

2022年，總入場人次全賴本地賓客仍有22％增長，至340萬。樂園本地賓客的入場人次，以及「奇妙處處通」（年票）會員人數，繼上年後再度創歷史新高，均較上個財政年度增長22％。

度假區酒店的整體入住率則上升3個百分點至24％，這反映了各項因素，包括欠缺入境旅客，及迪士尼好萊塢酒店因翻新計劃而暫停營運。年度酒店使用率則為78％。在度假區積極提升賓客體驗及優化產品的努力下，樂園人均消費及每房賓客消費分別有11％及7％的增長。

除了在2022財政年度推延收取專利權費，華特迪士尼公司亦將其提供的周轉信貸從2022年11月起由21億元增至27億港幣，體現其對度假區的支持。