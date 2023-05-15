第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊迴龍分隊今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園移工人數居全國之冠，第一消防大隊迴龍分隊為提升轄內各工廠防災意識及自衛消防編組能力，今日於龜山區廉喬金屬公司舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練，並採用國語及越南語雙語引導場內人員疏散，透過實兵演練的方式，檢視預防災害成效，強化工廠的自主應變能力。

桃園市移工人數居全國之冠，在自衛消防編組演練過程中，廠方採用國語及越南語雙語引導場內人員疏散，讓移工能夠清楚了解火災發生時的避難方式；此外，自衛消防編組成員手持滅火器實際撲滅油盤火災，員工實施CPR及操作AED拯救昏迷不醒的同仁，也充份地展現廉喬公司平時消防訓練的成果。

在消防搶救演練的部分，考量火警發生時場所斷電會導致鐵捲門無法開啟，現場模擬以圓盤切割器破壞鐵捲門，另運用雲梯車升梯搶救受困於頂樓員工，同時使用無人機進行救災現場空拍，以利指揮官掌握現場情形，演練過程逼真。

迴龍分隊長徐浩峰表示，本次演練藉由消防救災兵棋推演暨實兵演練，使消防人員均能熟練甲、乙種搶救圖使用，強化各分隊間通訊默契及檢視各救災相關單位支援應變能力，以提升類似場所的搶救效能，並且透過擬真演練提高本國及外籍員工的防災意識及技能，並期望能於平時不斷練習，在必要時才能發揮保命護產的效果。

廉喬集團董事長陳建教表示，本次消防演練讓工廠員工更了解火災緊急狀況下應該如何應對，提高工廠防災意識，希望透過這樣的演練，進一步提升工廠的正確應變能力。

第一大隊大隊長賴志忠表示，業者平時能夠落實各項火災預防工作，熟悉員工自衛消防編組之運作，一旦不幸災害發生時，才能有降低人命傷亡及財物損失。