高雄三民區78歲張姓老婦日前外出散步，結束要回鳳山住家，但途中迷路、手機沒電，無助呆坐在路旁。警方獲報到場了解，以張婦提供鳳山住址查詢身分，但卻查無此人居住，在員警一籌莫展之際，突看見張婦手機殼中夾著一張白紙，內有張婦兒子電話，向兒子連繫後得知，原來多年前一家人早就搬離鳳山，後續員警也依兒子提供正確地址，將張婦順利送回家。

13日中午，張婦在三民區九如一路附近公園散步運動，下午2時許當張婦散完步後準備回鳳山區武慶二路住家時，走著走著來到寧夏街3巷附近，卻突然忘記回家的路，想撥打手機給家人求助時，卻發現手機沒電關機了，無助的只能呆坐在路邊，不知如何是好。

三民二分局民族派出所獲報到場，員警詢問張婦身分、住址時，張婦卻不記得，僅一直喃喃自語表示，自己家就在鳳山區武慶二路上，當員警根據張婦地址查詢，卻發現該地址並無張婦這人，且張婦身上沒帶任何證件，令員警頓時陷入苦惱。

正當員警一籌莫展之際，突然瞄到張婦手中的手機殼有夾著一張白紙，當員警將紙拿出來後，見到上面寫著張婦兒子的手機，於是進一步撥打電話詢問，兒子得知張婦走失後，無奈跟員警表示，多年前就已經從鳳山舊家搬至三民區九如一路，張婦曾走失，才會寫紙條以防萬一。

後續員警也依兒子提供地址，開巡邏車護送張婦返家，張婦順利回家後，十分感謝員警幫忙，並大讚其熱心為民的服務精神。