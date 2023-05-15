近來有民眾在誠品網購書籍，卻接到「統戰市調」詐騙電話，疑似有個資外洩事件。誠品回應，將全力配合主管機關作業；行政院副院長鄭文燦表示，若有個資外洩會做行政裁罰，不過他也坦言這是新型態狀況。數位部承諾，明天將請警方、相關機關與專家，共同前往誠品實地調查。

近來有民眾在誠品網購書籍，卻接到「統戰市調」詐騙電話。對此，數位部已要求誠品生活公司於今（15）日前來說明，並提供相關資料。行政院副院長鄭文燦表示，若有個資外洩會就其情況做行政裁罰，不過他也坦言這是新型態狀況。

鄭文燦說，按照規定，要在3日內完成行政檢查，數位部請誠品今要提供相關資料，人員也要配合調查，如果有個資外洩也會因應相關外洩情況來做行政裁罰。

另外，鄭文燦強調，如果有用個資做假借民意調查，進行政治上的認知作戰，這是新型態的狀況，會加以調查並重視。

根據《Ettoday》報導，為釐清案件，數位部產業署明（16）日將邀集資安專家，並會同資通院、資策會及警政署共同組成調查小組，前往誠品進行實地調查。

據了解，誠品今日下午赴數位部產業署做說明。官員指出，釐清重點包含這起個資外洩事件是否為舊案延衍伸的議題。