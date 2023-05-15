女星昆凌是台澳混血，她早年憑藉《我愛黑澀會》出道，後從電視劇轉戰大螢幕，更一度進軍好萊塢，參演《極智追擊：龍鳳劫》、《摩天大樓》等等，她2015年與歌壇巨星周杰倫結婚，婚後誕下3個寶寶，家庭生活幸福，近日逢母親節，昆凌也透露為人母的心聲。

昨（14）日是母親節，昆凌在Instagram上曬出一家人的出遊照片，有感而發寫下：「成為一個母親是一個改變人生的經驗，一條沒有回頭的路。但是隨著這個不可思議的旅程中每一步，我們成長、演變和發展新的觀點。觀看我們的孩子成長、學習和成為更好的自己。」昆凌表示當媽媽並不容易，但就算拿世上任何東西交換母親身份，她也不願意，「向所有與孩子不斷學習和成長的每個母親致敬。母親節快樂！」

不少周杰倫的粉絲也送上祝福，並感謝昆凌，周杰倫日前在香港舉行演唱會，他表演歌曲中特意選了〈聽媽媽的話〉，獻給愛妻和每一位母親，低調放閃讓歌迷羨慕夫妻倆的感情。昆凌曾在節目上透露17歲參加周杰倫的MV試鏡認識，昆凌被選中成為MV女主角，同年12月正式交往，而周董為了保護戀情，選擇把昆凌的MV戲份刪掉重拍，2011年兩人戀情被媒體揭露，這才正式曝光；有粉絲發現周杰倫的MV過去都有很多美女亮相，但交往後他就少有和美女拍攝MV，後來更是只有男性出現在MV當中，相當尊重老婆。