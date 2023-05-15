日本航空自衛隊(JASDF)的F-15J戰機將在未來幾年退役，現在開始在討論除役機的處理問題。老舊的機身會拆解後以廢鐵拍賣，仍然堪用的2具噴射引擎，可能會拍賣給有需要的海外客戶，台灣也被列入。

警報5(Alert 5)報導，日本航空自衛隊目前有200架F-15J，未來幾年將除役一半，也就是100架，這是因為F-35戰機已逐步取而代之。負責F-15J引擎養護的石川島播磨重工(IHI Corporation) 總裁井出博(Hiroshi Ide)，在 2023年5月9日的簡報會上告訴記者，這100架F-15J戰機所留下的200台普惠(Pratt & Whitney)F100渦扇發動機，也將在戰機退役後被處理掉。

井出表示，公司與政府就如何處份這些戰鬥機引擎進行過一些討論，最經濟的方案就是出口給其他需要的客戶。但是，日本的《防衛裝備和技術轉讓三原則》，禁止向其他國家轉讓戰鬥機引擎，正在進行討論，以解決僵局。

石川島播磨重工設想F100引擎的處理，賣給台灣是其中一個方向。(圖/產經新聞)

普惠是世界第2大的航空引擎製造公司，僅次於最大競爭對手奇異電機(General Electric)，而他們的F100引擎是一款具有劃時代里程碑的產品。1972 年，F100-PW-100成為 F-15A戰機的引擎，給予戰機強大的推力，開創了戰鬥機發動機能力的新紀元。F100 的推重比自身高了50%，使得F-15在垂直爬升時仍然可以加速。

隨後F-16戰機也選用F100為動力，從那時起，F100 系列成為最受歡迎的航空引擎。之後F100持續改進，發展到F100-PW-200、F100-PW-220 和 F100-PW-229 變體，每個變體都有更好的操作性、安全性，也提供更強的推力。

F100系列中，最常見，也是性能最穩定的是F100-PW-220型，包括F-15C、F-15E打擊鷹戰鬥轟炸機、日本F-15J，以及中華民國的F-16A/BM戰機，都使用這一型。

2022 年 7 月 27 日，普惠公司紀念F100問世50週年，該引擎已累計超過3000 萬飛行小時。