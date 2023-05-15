國民黨前台南市議員謝龍介今（15）日在臉書表示，他向鄉親朋友鄭重報告，2024不缺席，全力爭取國民黨不分區立委。除了替台南市民服務升級，他也會全台輔選，替國民黨在立法院爭取更多席次。

謝龍介提到，2020年的不分區名單，讓許多國民黨支持者失望，選民都跟他說：「若你上一屆不分區有在安全名單內，或許這次的台南市長就是你了。」他感謝各位朋友的肯定，逝者已矣，來者可追，他會跟隨黨的安排，輔選有戰力的立委候選人進入立法院。

謝龍介承諾，若是將他送到立法院，除了翻轉長年台南市沒有國民黨籍立委的狀況，也能培養更多台南在地子弟，未來投入政治領域。他強調，會全力追查民進黨政府官商勾結、不公不義的貪腐案件，將這幾年來的貪官污吏都攤在陽光下。

國民黨的不分區立委的安全名單落在13名上下，謝龍介2020年參選國民黨不分區立委時，原本排在安全名單內第11名，卻臨時被改到15名，導致最後未能順利當選。有支持者向他表示，「如果你上屆不分區立委在安全名單內，這次台南市長就是你的了」。

在國民黨2024年總統參選人出爐前夕，謝龍介先一步公開表態力挺侯友宜出線，認為他的勝算較高，他15日宣布參選國民黨不分區立委，對這次不分區名單的排名表示「一切全看黨的安排」。

針對如何為國民黨爭取政黨票與總統票，謝龍介提到海峽兩岸已兵凶戰危，賴清德的台獨主張迫使年輕人需面對兵役問題，動員法也納入16歲就可動員當兵。他更預料從台灣義務兵役從4個月延役為1年只是前菜，未來可能再加碼到2年。

謝龍介發現社會氛圍已在改變，相信有很多願意走和平路線的年輕人，不會支持賴清德引戰的台獨主張。

謝龍介認為大陸、美國都不信任自稱是務實台獨工作者的賴清德，他的台獨信仰將是兩岸未來衝突點，國民黨執政才可創造兩岸和平空間，對大家都是好事。並分析若國民黨能贏回年輕人選票，在南台灣少輸，就有機會重返執政。