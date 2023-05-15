雲林縣北港鎮武德宮財神廟求財靈驗，發行的求財小物大受歡迎，近日廟方推出「小令旗悠遊卡」，限量6000個，一推出即搶破頭，廟方表示小令旗經過加持，加上製作精美，因此預約購買者非常多，連廟方販賣部都賣到缺貨，未來還會推出其他求財小物，讓大家隨身攜帶招財進寶。

北港武德宮是全台香火鼎盛的財神廟之一，國內外分靈超過7000尊，已由交通部觀光局列為全台主要觀光遊憩據點，廟方除延續傳統舉辦各種宗教活動，也成立專屬設計團隊，推出各種求財小物，包括黑虎將軍存錢筒等黑虎將軍系列，以及武財神模型等財神系列，最近則與悠遊卡公司合作推出「小令旗悠遊卡」。

雲林縣北港武德宮「小令旗悠遊卡」依古禮加持，充滿財氣與喜氣。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

武德宮祕書長蘇建華表示，小令旗是武德宮大令旗的縮小版，黃色旗身上繡有北港武德宮、天官武財神、祥龍等圖文，小巧精緻，經廟方依古禮過爐加持，充滿財氣與喜氣，結合悠遊卡功能，極具實用性與收藏性，因此一推出就大受歡迎，預購名單已排到5月底，不少信眾還敲碗希望能夠追加製作，直呼「限量是殘酷的」。

蘇建華說，武德宮致力把宗教文化融入日常生活中，因此藉由各種文創小物，讓信眾隨時感受到財神文化就在身邊，之前也推出過一卡通念珠，同樣大受歡迎。另外黑虎將軍扭蛋，內有各種Q版小公仔，引發信眾蒐集熱潮，還有人專門蒐集成套，準備留給孩子作為傳家寶。

信眾指出，北港武德宮不僅是財神信仰的重鎮，也讓財神信仰更年輕化，以前主要到北港朝天宮拜媽祖，現在都會再到武德宮拜財神，希望廟方能持續推出文創招財小物，例如將廟內「有錢真好」匾額縮小製成悠遊卡，一定很受歡迎。