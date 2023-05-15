台北市中正、萬華區和平醫院在SARS及新冠肺炎期間皆是防疫專責醫院，僅能暫停收治一般病患，20多位里長日前為此站出來，盼和平醫院還給社區，補足醫護人力，保障在地民眾就醫權。台北市衛生局長陳彥元今表示，需要時間討論另尋新用地可能性，允諾一周內提報告。

台北市議員洪婉臻、衛生局長陳彥元。（翻攝自台北市議會直播）

台北市議員洪婉臻質詢時首先秀出SARS期間5位因公殉職的醫護人員名單，北市聯醫總院長璩大成看見名單後坦言，「很抱歉，我情緒上有些不太穩定，看到這些人的名字還是想流眼淚」。

洪婉臻續表示，和平醫院經歷SARS，在新冠肺炎疫情中又成為台北市的專責醫院，3年多只能收治確診病患，使得里民就醫權益被剝奪，醫護人員則是不斷短缺，近160位病人無法得到照顧，她認為市府應另尋新地指定專責醫院，別再讓和平醫院繼續擔任。

陳彥元表示，和平醫院確實在疫情期間，必須暫停收治一般病患，但台北市仍要指定一家專責醫院，至於要不要找新的地方，仍待討論。

洪婉臻認為，大家應該跟中正萬華說抱歉，當地居民承擔很多人異樣眼光，也有不少身體上負荷，醫護也是，市府應該給與他們補償或回饋，也要把和平醫院還給中正萬華居民，不要原地踏步。

璩大成表示認同、尊重，也感謝議員建議，陳彥元表示，衛生局需要時間討論市府用地，允諾一周內向議員報告。