中職明星賽連2年選在洲際棒球場登場，會長蔡其昌笑說並非因自己私心，而是場地條件比較好，他也提到，自己從還是球迷時，台灣球場硬體設備為人詬病不是近年的事，今年會啟動「球場改善計畫」，第一步先找樂天桃猿領隊浦韋青聊一下。

在今天明星賽宣告記者會上，蔡其昌提到選擇洲際的原因，也知道球迷對台灣球場滿意度都不高，「過去我當球迷時就親自感受到，當了會長後，雖然球場是各球團在管理，我能做的就是跟各隊溝通，把球場整理得更好，讓球迷滿意度更高。」

「球迷的喊話、像是桃園球場，我都有聽到。」蔡其昌表示，會協調球團、地方政府，若地方政府財源較為拮据的話，也會尋求體育署協助，目前規劃先以6球團認養的球場為首要改善地點，「但要做這些就是要花錢，這幾個月我都在積極溝通、協調、了解問題，希望能在今年球季結束後，啟動台灣棒球場改善專案計畫，幾個比較狀況不好的球場優先進行。」

蔡其昌指出，由於經典賽帶來的感動，讓今年中職票房與去年同期相比，成長約20%，他也希望職棒環境一定要進入良性循環，票房好才能讓球團有餘力做得更好，也能讓球迷體驗到更好的觀賽環境，而這部分就從球場場地做起。