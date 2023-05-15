15日下午3時許，張姓男子駕駛物流大貨車，行經台北市中山區樂群一路與基湖路（往內湖方向），車輛突然右偏，撞擊美提河濱公園引道下，車卡在引道動彈不得。警方獲報到場處理，發現張姓男子並無酒駕，現場無人受傷。
北市警中山分局指出，34歲張姓駕駛人已自行通報所屬的貨運公司，由公司派遣拖車移置，傍晚前已經將肇事貨車移走。張初步告訴警方，他是要從維修廠回公司，肇事前是空車、沒貨物。他說是不熟路況，突然右偏傾倒，所幸沒造成傷亡。
15日下午3時許，張姓男子駕駛物流大貨車，行經台北市中山區樂群一路與基湖路（往內湖方向），車輛突然右偏，撞擊美提河濱公園引道下，車卡在引道動彈不得。警方獲報到場處理，發現張姓男子並無酒駕，現場無人受傷。
北市警中山分局指出，34歲張姓駕駛人已自行通報所屬的貨運公司，由公司派遣拖車移置，傍晚前已經將肇事貨車移走。張初步告訴警方，他是要從維修廠回公司，肇事前是空車、沒貨物。他說是不熟路況，突然右偏傾倒，所幸沒造成傷亡。
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