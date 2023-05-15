正妹YouTube劉芒日前遭一名攝影師爆料，指出她對照片吹毛求疵，造成工作上有很大的困擾，劉芒甜美人設也瞬間翻車，即便她已經出面道歉，還是遭網友撻伐，甚至挖出過去黑歷史等；另外有網友翻出劉芒過去早被算命老師警告，沒想到2點全中，讓不少人驚呼「好準耶，老師都講了還不聽」。

劉芒在YouTube上擁有超過70萬粉絲，平時以甜美又時尚外型加上一支拜月老影片爆紅；豈料，日前有一名平面攝影師Brian爆料某YouTuber在合作上問題很多，經常在晚間透過助理要求修照片，導致攝影師忙到凌晨，「做這行，該有的保養要有，不是我們要幫妳後製、處理成你心中的芭比娃娃，無限上綱」。

劉芒被算命老師指出太固執。（圖／摘自Joeman YouTube）

而攝影師的爆料在網上掀起熱議，有網友更推敲出主角是「劉芒」，隨後劉芒本人也在IG發文道歉，但大多數網友仍不買帳，不僅直言退粉，還有人挖出她的黑歷史，多年前她曾拍片批評他人外貌，讓人看了很不舒服，覺得劉芒不懂得尊重別人。

另外有人還找出劉芒與百萬網紅Joeman合作的影片，他們去找算命老師算命，當時2位算命老師都點出她的問題，指出她固執又比較龜毛，更直言「順水留情會好一點」，不過，老師都說她的事業運很好，有才華也可以出名，但缺點得改掉。網友紛紛驚呼，「老師算命有準，都說中她還不改」、「真的固執，人家要妳配合團隊，結果還吹毛求疵」。