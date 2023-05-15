永慶房屋最近推出新廣告，提醒消費者小心遭到黑心房仲坑騙。永慶房屋也揭露「三大房價操弄術」，幫助屋主識破不肖房仲業者的操弄手法。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，這三大手法分別為：一、「揭露過時房市資訊」；二、「以不同的房屋類型低估房價」以及三、「選擇性揭露實價登錄資訊」。

三大黑心房仲手法 屋主賣屋需慎防

第一，不肖的房仲業者會藉由呈現非近期的實價登錄資訊，企圖讓屋主誤信過時的房價行情。只要消費者一時沒注意到資訊上的日期，就很有可能上當。考慮到最近幾年台灣房價漲幅高，若是被不肖房仲以此方式坑騙，損失的房價恐怕相當驚人。但消費者只要注意資訊日期，並請業者提供最近半年以來的成交資訊，就能有效避免。

第二，以不同的房屋類型低估房價，也是房市中常見的操弄手法。例如以大坪數房屋的單價，估算小坪數房屋的總價；或是以公寓類型產品的單價，估算電梯大樓的房屋價格。陳賜傑表示，影響房價的因素眾多，當房仲業者在說明房市行情時，屋主一定要注意產品類型是否相近可作比擬，也要注意業者提供的資訊，是否有顯示出坪數、樓層、類型等房屋細節。

第三種操弄手法，則是最難識破的選擇性揭露實價登錄資訊。不肖的房仲業者可能會直接隱藏成交資訊，只選擇呈現價格較低、或是特殊交易的成交紀錄，引導消費者相信過高或過低的房價。若非對區域內成交行情非常熟悉的消費者，幾乎無法第一眼辨別，也因此是最難以事先防範的操弄手法。陳賜傑建議，要避免不肖房仲以類似手法坑騙，最好的方式就是向不同的房仲業者索取實價登錄行情，並要求經紀人在資訊上簽名確認，透過比對來檢查各家業者的資料是否有選擇性揭露行情的情況。

委託房仲後 還需要小心「冷凍行銷」

陳賜傑也提醒屋主，委託房仲售屋後，還需要注意房仲是否有「冷凍行銷」或惡意降價的情事。例如一連數月都沒有買方詢問，使房仲力勸屋主降價；或者是房仲找到的買方的開價，出現與當初估價落差過高的情況。若是遇到類似狀況，都可以諮詢其他房仲業者，檢查當初的估價是否合理。

陳賜傑表示，永慶房屋為了提供消費者完整透明的房市資訊，永慶房屋經紀人提供的實價登錄資訊不僅是系統統一提供，買方賣方所查看的資訊皆為一致；永慶房屋經紀人更會主動在實價登錄資訊上簽名，保證實價登錄資訊皆為最新且完整。

房市短期交易頻繁 不少是投機炒作

根據財政部《房地合一2.0》稅收數據顯示，在2022年第四季，遭到課徵45%高稅率的房市短期交易案件占比高達21.7%；根據當季應納稅額數字進行推估，平均單件房市短期交易獲利金額高達92.2萬。相關數據不僅顯示房市短期投機炒作依舊常見，更代表屋主若是碰上聯手投機客的不肖房仲業者，自身可能損失高達百萬的房價！

陳賜傑指出，投機客之所以能夠在兩年內就將房屋以接近百萬的差價轉手出售，很有可能屋主在當初售屋時，就沒有依正常市場行情賣出，才為投機客產生轉售套利的空間。為了要創造套利空間，投機客往往跟不肖的房仲業者聯手，透過各種手法使屋主誤信偏離市場行情的低價，進而賤賣自身房屋。

永慶房屋更推出「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價。如果永慶房屋經紀人刻意修改、變造、隱匿原應提供之完整成交行情，或是違反相關誠實承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，迄今仍是業界唯一提供類似服務的房仲業者。陳賜傑分享，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的理念，保障每一位消費者的購售屋權益。