梁靜茹挾6度入圍金曲獎最佳女歌手光環，暌違4年推出新專輯《麋鹿》，也是她加盟「澤山音樂娛樂」的首張大碟，由天王天后幕後推手陳澤杉掌舵監製，他不但先一步將梁靜茹牽入《中國好聲音》擔任導師，更促成周興哲為她打造新歌〈大人〉；陳澤杉大讚梁靜茹歌唱功力深厚，「不費吹灰之力，沒有語言限制，光開金口就能感動全世界」。

新專輯除了由金獎製作人鍾成虎擔綱音樂製作統籌、周興哲跨刀創作，鑽石級音樂陣容一字排開包括陳君豪、姚若龍、張簡君偉、韋禮安、彭學斌等人，打造情歌金曲新格局；專輯主視覺以自然、寫意的肢體語言，營造浪漫、純愛的一面，首波曝光照片中，她悠閒坐在地上、2手撐地「坐看雲起時」的愜意樣貌，被陳澤杉大讚是「不經意一個呼吸，就登上衛冕者寶座」。

提到專輯同名主打歌，梁靜茹回想第一次聽到旋律時「遲疑了片刻」，她表示意念遲了幾秒，「是因為太喜歡，而在心中消化，覺得需要創造出一種全新的唱法去詮釋它」；認為〈麋鹿〉一曲自帶力量，「而這份力量是源自我內心的對話，因為旋律本身的張力和直接，直覺告訴我需要用內斂又有力量的方式來詮釋」。

她在拿到歌後，不分晝夜練習很久，讓她下決心挑戰〈麋鹿〉的關鍵，是歌詞中一句「愛自己，那自由麋鹿」深深吸引她，「這一句是很重要的，它要我們聽從自己的內心，不管在任何時刻，保持身心靈的平衡，珍惜心中那頭自在揮灑的小小麋鹿」。

對於接下來行程滿檔，梁靜茹神清氣爽備戰所有工作，每天拉筋調理身心，表示：「在籌備專輯的這些日子裡，好多次感動了我自己，接下來，也希望能讓最愛的粉絲，盡情享受宇宙給我們的起承轉合。」她在心中默許「麋鹿自在心中，FISH」，為自己加油。