蔡英文總統今天下午接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長博蘭指出，從去年開始，駐美代表處成立退伍軍人事務組，國軍退除役官兵輔導委員會也派員常駐華府。期盼透過這個業務組織，臺美針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人福利，也為臺美帶來更深、更廣的交流。

博蘭與美國海外作戰退伍軍人協會執行長賈路奇等人，今天由退輔會主委馮世寬陪同，赴總統府拜會蔡英文總統，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文總統接見美國海外作戰退伍軍人協會博蘭總會長。(總統府提供)

蔡英文表示，美國海外作戰退伍軍人協會和臺灣一直都有密切往來。在2020年疫情爆發之前，她也連續3年在總統府接待來自協會的訪團。這是博蘭第一次訪問臺灣，她要再次表達歡迎。

美國海外作戰退伍軍人協會和退輔會互為兄弟會。雙方多年來透過各項行動，積極促進臺美交流。她特別感謝協會對於深化臺美關係的貢獻。

蔡英文提到，這幾年來，臺灣和美國在國防和經貿等各領域，持續加強合作關係。從去年開始，駐美代表處成立了退伍軍人事務組，退輔會也已經派員常駐華府。「我們非常樂見博蘭總會長以及賈路奇執行長，因此和我們的駐美代表處有更頻繁的互動」。

她期盼透過這個業務組織，臺灣和美國可以針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人的福利，也為臺美帶來更深、更廣的交流。

博蘭隨後致詞時表示，這是美國海外作戰退伍軍人協會睽違3年後再度來訪。他要以一位28年資歷、同時也是家族中第4代的退伍軍人，以及協會總會長的身分向蔡總統保證，「我們將持續與臺灣密切合作」。

該協會將於美國亞利桑那州的鳳凰城舉辦全國年會，他也邀請蔡總統透過簡短影片致詞，讓大家更了解臺美間如何密切合作，共同保護彼此的需要。

博蘭表示，他出生於軍人世家，深以擔任協會總會長為榮，將終身致力於照顧退伍軍人的福利。蔡總統是他任總會長一年來所見到的第二位總統級人物，上一次是去年8月10日，與美國拜登總統共同簽署國會30年來史上最重要的退伍軍人法案。將來他很樂意與子孫們分享自己與蔡總統及拜登總統會面的經歷，這是他莫大的榮幸。