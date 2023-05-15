由中國企業運營的智慧手機APP用戶正在全世界快速成長，在對95個國家和地區下載量排名前5位的APP進行統計後發現，知名短視頻抖音的國際版「TikTok」等中國APP的佔比超過總體的3成，比例較3年前提高，與美國企業所發行的APP處於同等水平。易言之，即便美國以國安理由進行壓制，中國APP人氣依然不減。

《日經中文網》根據美國調查公司Sensor Tower的數據報導稱，2023年1～3月美國谷歌和蘋果的APP新下載量中，在全球95個國家和地區排名前5位的475個APP中，有156個（相當於33%）是中國APP，比例較2020年1～3月上升約8個百分點。

按個別APP來看，下載量最高的是字節跳動公司出品的TikTok，它在82個國家和地區（相當於總體的86%）進入前5名。該公司提供的視頻編輯應用程式CapCut增長十分明顯，在48個國家（佔總體的51%）進入前5位。

報導說，近幾年來快速崛起的服裝網商SHEIN（希音）尤其受到各國年輕人的歡迎，它在西班牙、巴西等歐洲和南美的10個國家排名進入前5名。

如果按國家和地區來看，在美國的前5名APP有4個屬於中國。中國APP進入前5位的國家和地區佔所有國家的9成，中國APP一進入前5名的國家只有日本、印度等10個國家。

日本NTT數據經營研究所的岡野壽彥表示，在中國國內勝出的企業正在國外拓展業務，競爭力很強，受到許多年輕人的支持。

過去美國APP的市佔率與中國差不多，僅以照片發佈為主的Instagram與Meta（Facebook）的APP就佔到25%。不過近來美國APP的總比例較3年前下降很多，在APP市場上，目前正處於中美企業相抗衡的格局。

報導說，由於中國政府要求中國企業提供APP使用者的個人數據，發了不少擔憂，各國也對數據風險等問題加強管制。歐美禁止在政府職員的公用終端機上使用，甚至直接立法禁止使用部份中國APP。不過，即便有眾多不利因素，新的中國APP也不斷問世，也極受歡迎。2023年1～3月在美國和加拿大下載量排名第一的網商Temu也是由中國去年秋季推出的，抖音的照片分享應用程式Lemon8也在日本和美國受到歡迎。