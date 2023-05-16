過去一段時間，日商鎧俠（Kioxia）與美商威騰（Western Digital）受到市場需求銳減及供應過剩嚴重打擊；若能結合彼此快閃記憶體業務，可加強競爭力對抗韓商三星電子（Samsung Electronics）等對手。

其中一名消息人士表示，按照目前正在商討的計畫，合併後的實體由鎧俠持有43%股份，威騰持股37%，其餘股份由兩公司現存股東分持。但兩名消息人士都說，尚未做出相關決定，細節仍可能改變。

鎧俠與威騰若合併，很可能受到數個國家反壟斷審查，包括美國與中國。

鎧俠的一名發言人婉拒對市場揣測置評。威騰則未立即回覆置評請求。

持有威騰可轉換優先股的行種主義股東艾略特管理公司（Elliott Management）自從去年開始入股威騰後，便不斷推動威騰將快閃記憶體業務從硬碟部門分拆。

消息人士之一表示，威騰如此分拆後，便可進行與鎧俠的快閃記憶體業務合併。這名人士還說，合併後新公司可能在交易完成後尋求上市。

鎧俠原是日本電子電器大廠東芝（Toshiba Corp）的記憶體部門，2018年以180億美元出售給以貝恩資本（Bain Capital）為首的財團。鎧俠曾計劃首次公開募股（IPO），但因快閃記憶體市場持續惡化而作罷。目前東芝仍持有鎧俠40.6%股份。

艾略特管理公司也是東芝股東，且其中一名高層是東芝董事會成員。