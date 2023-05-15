台北股匯市再度雙挫，台股隨權王台積電尾盤翻黑，大盤指數終場收15,475.05點，下跌27.31點，成交量1,891.28億元，三大法人賣超88.93億元，外資及陸資賣超98.5億元。匯市方面，隨外資賣股匯出持續，早盤最低一度貶至30.816元，午盤後外資持續匯出，終場以貶值5.5分作收。

根據央行統計，美元指數升值0.4％，15日主要亞幣集體趨貶，日本央行維持超寬鬆政策，日圓重挫0.81％，其次為新加坡幣貶值0.25％、韓元貶值0.19％、新台幣貶值0.18％，而人民幣升值0.01％，幾乎是平盤作收。

匯銀主管表示，外資早盤仍是雙向操作偏匯出，加上進口商預期新台幣匯價續貶，進口商買盤也不少，帶動新台幣早盤一早貶破30.8元關卡，而出口商在30.8元上方積極布單，進出口商力道抵銷，惟午盤後外資匯出力道不減，新台幣連六貶作收。

匯銀主管分析，觀察美國密西根大學數據，美國5月消費者信心指數降至57.7，顯示消費者對於長期通膨預期持續升溫，國際美元短線有撐，預料亞幣將維持偏弱格局，新台幣近期仍是易貶難升，貶破30.8元關卡後，後續就朝31元整數價位邁進。

展望下半年，外匯交易員也說，市場雜訊不少，上半年原預期美元將逐步走緩，非美貨幣出現機會，但近期數據顯示美國通膨預期未降溫，加上投資人對於美國區域銀行的擔憂再度升溫，美國債務上限僵局等擔憂，避險需求下，對美元將有撐，且大陸啟動對台貿易璧壘調查，兩岸地緣緊張，預料下半年新台幣要重返2字頭頗有難度。