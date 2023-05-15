石塑地板廠美吉吉第一季稅後淨損0.44億元、每股稅後虧損0.67元，由盈轉虧。塗裝木皮板及木地板廠科定首季稅後淨利4,870萬元，年減53.14％。

塑合板廠綠河第一季的稅後淨損1.52億元，每股稅後虧損1.72元。

美吉吉指出，今年初受歐洲地區外銷代工客戶進行庫存調整影響訂單出貨表現，再加上旗下台南新廠投產初期折舊及相關成本較高，生產學習曲線仍需精進，是第一季整體營運較去年同期由盈轉虧的主因。

美吉吉指出，已積極透過參加國際重量級知名展會、推出差異化系列產品，助力北美市場業務新客戶合作契機，並目前已陸續再進一步推動後續相關的訪廠認證流程，預期有助營運成長動能。

科定先前產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等，去年開始採多角化新市場開發，今年將積極拓展「環保批批板」新品、「定製櫃」新品，同時透過東南亞一線城市、全球一線富裕城市布局，及開放美國商代理，加快進入美國市場，來擴大市場。

綠河指出，美國客戶經過一年的庫存調整後，如今已開始訂單回流，大陸市場則因塑合板的滲透率正在增加中，訂單無虞，公司會持續採取分散策略，讓營收表現恢復正常。