興富發建案的工程吊臂日前墜落台中捷運，導致中捷列車撞上造成1死10傷的慘案，立法院交通委員會召委、民進黨立委許智傑今（15）日安排考察行程，並請台中市政府、勞動部等單位進行簡報，不過國民黨台北市議員楊植斗卻發現離奇之處，質疑許是否在幫興富發開脫。但此言遭許智傑否認、駁斥，澄清自己並未出席台中考察，要求楊植斗道歉刪文。對此，楊植斗也回應「門都沒有」，引發討論。

楊植斗15日在臉書上表示，「來了！許智傑大立委要求楊植斗道歉刪文！」，楊植斗直呼，「許智傑身為召委，卻刻意作球給台中立委，讓他來批評指教台中市府，這就是召委該做的事？」楊植斗更質疑，「況且根據羅廷瑋的爆料，交通委員會原本排定『疫情後國際航線規劃』的專案報告，結果卻突然改成台中考察，這難道不是政治作秀嗎？」

楊植斗更說，「召委自己排的考察，早上被網友罵到臭頭後決定不去了，結果現在兩手一攤，說自己沒有去台中」，楊植斗最後更猛轟，「國家的納稅錢養這種立委，還要我刪文道歉，門都沒有！」此篇文章一出，許多網友也紛紛回應表示「堅持下去奶爸！」、「刪文道歉，助長歪風，別理他」、「戲演得太爛了」、「何止門都沒有！窗子都不讓他爬！」。