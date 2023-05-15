蔡英文總統今天下午接見「112年遠朋西語高階軍官班第15期」學員時表示，面對世界威權主義的擴張，民主國家間的團結越來越重要。臺灣有意願也有能力貢獻經驗，和更多民主國家維護全球秩序穩定，並為區域創造更大的和平及繁榮。她期盼學員一起努力，促進臺灣與各國的合作關係。

遠朋西語高階軍官班今天由國防部長邱國正、國防大學校長劉志斌、貝里斯駐臺大使碧坎蒂、瓜地馬拉駐臺大使巴迪亞陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時首先感謝訪賓不遠千里而來，共同參與遠朋班課程，並表示，這次的成員來自貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、阿根廷、智利、以及秘魯等6個國家，大家都有非常豐富的經歷，想必在課程的討論和互動當中，也累積了豐碩的成果。

上個月她訪問貝里斯和瓜地馬拉，也見證了臺灣和這兩個友邦國家的合作成果。她感謝瓜地馬拉總統賈麥岱在上個月也率團來訪，並承諾，臺灣會持續跟各個國家積極深化夥伴關係。

蔡英文指出，面對世界威權主義的擴張，民主國家之間的團結越來越重要。臺灣有意願也有能力貢獻我們的經驗，和世界上更多民主國家，維護全球秩序穩定，並且為區域創造更大的和平及繁榮。

遠朋班學員都是臺灣的重要友人，對臺灣有長期堅定的支持。她相信透過這次的課程，大家都越來越了解臺灣，也越來越喜歡臺灣，彼此之間也都建立良好的互動及友情。期盼未來學員都能夠保持良好聯繫，「我們一起努力，促進臺灣和各國的合作關係」，她也請大家多多分享在臺灣的所見所聞，歡迎更多人來到臺灣旅遊，更加認識臺灣。