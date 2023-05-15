台北市立動物園雌性小爪水獺「蜜香」去年底成功與「史達奇」配對，今年初生下4隻小爪水獺，照養團隊評估寶寶們穩定成長，即起讓全家在溫帶動物區亮相，目前寶寶們正向爸媽學習採食固體食物，並加強游泳技巧。園方提醒，民眾經過時記得輕聲細語，才不會驚擾到爸媽育幼。

新生小爪水獺的爸爸「史達奇」是從新加坡引入的年輕水獺，蜜香則是2020年走私查緝到的水獺寶寶，查獲後安置於台北市立動物園，由保育員人工哺育帶大。動物園發言人曹先紹表示，夫妻倆於去年12月配對成功，經過2個月懷孕期，蜜香在今年1月30日順利產下4隻可愛的小爪水獺寶寶。

4隻寶寶是1雄性、3雌性，由於媽媽是蜜香，通長延用其名字分別將寶寶取名為香瓜、香片、香橙及香吉土。園方表示，照養團隊評估寶寶成長狀況穩定後，4月12日讓全家從保育區搬遷到溫帶動物區，經過1個月適應後，遊客可在溫帶動物區看見小爪水獺全家。

動物園表示，小爪水獺寶寶正跟著爸媽學習游泳技巧及採食固體食物，在進入戶外活動場測試期間，保育員一直密切觀察寶寶和爸媽互動，只見4個小小身影在岸上飛快地跑來跑去，靈活地追隨著爸媽的腳步，接下來保育員將逐漸拉長寶寶與爸媽在戶外活動場時間。

動物園長諶亦聰表示，小爪水獺原生地分布在東南亞，包含孟加拉、印度及中國一帶的濕地、灌木叢、森林、潮間帶等，被列為IUCN紅皮書列為易危物種，也由於牠們呆萌的模樣與國際寵物市場間被炒作提高的需求度，使野生族群在原棲地面臨被獵捕的危機更加嚴重，國際間已透過華盛頓公約禁止小爪水獺買賣行為，呼籲民眾切勿私自飼養保育類野生動物。