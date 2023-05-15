中國工程院院士鍾南山15日在會議中介紹，經檢測，全大陸相當多的人出現了新冠病毒對應抗體增高的情況，無論產生過相關症狀與否，這表明約有80％的人感染過新冠病毒，換算約是11億至12億人。他認為下一步應對新冠病毒最要緊的任務就是疫苗與藥物的研發。

根據澎湃新聞引述鍾南山說，依據相關實驗室研究和新加坡等地的真實世界研究，新冠病毒感染後產生的抗體能在4到6個月的時間內起到保護人體的作用；但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱，「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了」。

鍾南山透露，下一步應對新冠病毒感染，一方面還需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴重基礎病的老年人；另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。

他說明，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發熱門診的數據顯示，在接受檢測的發熱病人裡，有20％至25％是新冠病毒感染者。