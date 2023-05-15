花蓮中華國小射箭隊7月將代表台灣參加美國國際邀請賽，但出國參賽經費龐大，經校方努力籌措並向外界募集，尚有4成缺口，盼能在5月底前到位。花蓮市公所得知此事，將補助選手參賽服裝，並號召社會各界資源，以行動力挺花蓮小將邁向世界殿堂。

中華國小射箭隊長期是全國錦標賽的常勝軍，今年3月在全國青年盃射箭錦標賽中，不僅連霸男子個人冠軍，更首次奪下女子個人冠軍，優異成績榮獲射箭協會推薦代表台灣參加7月將在美國愛荷華州舉辦的139屆美國國際邀請賽。

花蓮中華國小射箭隊7月將代表台灣參加美國國際邀請賽，花蓮市公所將補助選手參賽服裝，為小將加油打氣。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

出國比賽為國爭光是每位射箭小將的夢想，但隊中選手多為單親或原住民家庭，出國經費不易籌措，儘管家長自行負擔部分金額，仍無力湊足參賽費用，校方為協助小選手能如願參賽，除積極尋求各界資源，同時也進行募款。

中華國小校長江政如表示，此次共有8名選手代表台灣出賽，所需出國旅費約234萬元，經透過各種管道尋求經費，募集進度已達6成，不過剩餘短缺經費須在5月底前募集到位，才有機會成行。

市長魏嘉彥今天到中華國小替正在加緊練習的選手們加油打氣，並為他們帶來好消息，他說，日前得知校方正在籌措出國旅費，花蓮市公所將補助參賽服裝，也會努力協調與爭取外界資源，希望號召在地企業與有心人士幫助孩子圓夢。

由於募集尚有4成缺口，如善心人士有意捐款，可透過網頁或學校教育儲蓄戶-案號112-06766（https://www.edusave.edu.tw/donate/caseDetail/f8ff1bad87a80a270187c17d634b0e4b）勸募許可文號府教設字第1040031267號。

另可臨櫃或到校辦理捐資興學，戶名花蓮縣花蓮市中華國民小學，統編0814-6443，台灣銀行花蓮分行(004-0185) ，帳號018038094351，備註指定射箭隊參賽費用。若有疑問可電洽03-8324308轉704吳組長。