中職球員談薪一年比一年「牛步」，今年出現吳哲源與中信兄弟球團薪資始終談不攏，但因錯過薪資仲裁時間，由球團依照聯盟規章規定宣布今年月薪的情況，對此，中職會長蔡其昌重申個人2要點，談約有期限、進入仲裁有相關規定。

由於中職球員合約採取「不定續存」合約精神，只要球團有續約意願，球員就仍屬於球隊內的一員，就算薪水未談妥，仍可先以前一年合約支薪，待談妥後再補足差額。

今年就出現「吳哲源事件」，點出中職薪資仲裁規定瑕疵，依照現有各球團與球員談薪時間點越來越慢，只要拖過提出薪資仲裁時間，一切都是「資方說了算」。球員工會在5月1日勞動節時提出3點主張，包括「保留名單提出前，勞資雙方就交換續約條件」、「談約逾一定期限自動進入仲裁程序」、「完善薪資仲裁程序」。

對於中職球員談薪狀況，蔡其昌仍主張要有期限，不能漫無目的的談下去，另外，進入薪資仲裁要有相關規定，「工會有提出版本，聯盟也很願意跟工會溝通，看如何找出一個較有效率的談薪方法，針對現有規定如果工會覺得不好，都可以提出，雙方溝通後做調整。」

蔡其昌希望球員談薪這部分能更有效率，「雙方在談判上是動態的，我很難去介入每個球團與球員如何談薪，基本上還是要看聯盟、工會、球團坐下來談建立更好的制度，我都很願意參考大家的意見。」